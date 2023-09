FOIRE AUX CHAMPIGNONS AUMONT-AUBRAC Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Catégories d’Évènement: Lozère

Foire aux Champignons organisée par l'association des commerçants d'Aumont-Aubrac. Samedi :

– Démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse

– 14h30 : Atelier floral animé par « Aux monts en fleurs » inscription au : 04 66 32 38 83

– Balade « L….

2023-09-30 fin : 2023-10-01 18:30:00.

Aumont-Aubrac Place du Portail

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Mushroom Fair organized by the Aumont-Aubrac traders’ association. Saturday:

– Chainsaw woodcarving demonstration

– 2:30 pm: Floral workshop led by « Aux monts en fleurs » registration: 04 66 32 38 83

– Walk « L… Feria del champiñón organizada por la asociación de comerciantes Aumont-Aubrac. Sábado:

– Demostración de talla en madera con motosierra

– 14.30 h: Taller floral a cargo de « Aux monts en fleurs » (previa reserva): 04 66 32 38 83

– Paseo « L… Foire aux Champignons (Pilzmarkt), organisiert von der Vereinigung der Kaufleute von Aumont-Aubrac. Samstag :

– Vorführung von Holzschnitzereien mit der Kettensäge

– 14:30 Uhr: Blumenworkshop unter der Leitung von « Aux monts en fleurs » Anmeldung unter: 04 66 32 38 83

