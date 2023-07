FOIRE À LA BROCANTE D’AUMONT-AUBRAC Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac, 20 août 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Toute la journée professionnels et particuliers exposent dans les rues d’Aumont-Aubrac. Attention, sont interdits à la vente : vêtements, chaussures, articles de puériculture, articles neufs, gaz, carburants, produits inflammables, obus et armes. ….

2023-08-20 fin : 2023-08-20 18:00:00. EUR.

Aumont-Aubrac

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



All day long, professionals and private individuals will be exhibiting in the streets of Aumont-Aubrac. Please note that the following items are not for sale: clothes, shoes, childcare articles, new items, gas, fuel, flammable products, shells and weapons…

Durante todo el día, profesionales y particulares expondrán en las calles de Aumont-Aubrac. Tenga en cuenta que no están a la venta los siguientes artículos: ropa, calzado, artículos de puericultura, artículos nuevos, gas, combustible, productos inflamables, proyectiles y armas, etc.

Den ganzen Tag lang stellen Fachleute und Privatpersonen in den Straßen von Aumont-Aubrac aus. Achtung, folgende Gegenstände dürfen nicht verkauft werden: Kleidung, Schuhe, Kinderpflegeartikel, Neuwaren, Gas, Kraftstoffe, brennbare Produkte, Granaten und Waffen. …

Mise à jour le 2023-06-23 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien