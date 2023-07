CONCOURS DE PÉTANQUE AUMONT-AUBRAC Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac, 6 juillet 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Concours de pétanque tous les jeudis soir sur la place du Foirail d’Aumont-Aubrac.

Inscriptions au bar de la Mairie à partir de 20h sur place.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 23:30:00. EUR.

Aumont-Aubrac

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Petanque competition every Thursday evening on the Place du Foirail in Aumont-Aubrac.

Registration at the Town Hall bar from 8pm.

Competición de petanca todos los jueves por la tarde en la Place du Foirail de Aumont-Aubrac.

Inscripciones en el bar del Ayuntamiento a partir de las 20 h.

Petanque-Wettbewerb jeden Donnerstagabend auf dem Place du Foirail in Aumont-Aubrac.

Anmeldungen in der Bar des Rathauses ab 20 Uhr vor Ort.

