La Crèche Visite libre d’une aumônerie du XVe siècle Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau La Crèche, 16 septembre 2023, La Crèche. Visite libre d’une aumônerie du XVe siècle 16 et 17 septembre Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau Gratuit. Entrée libre. Durée visite guidée : 1h (à 15h, 16h, et 17h). Vers 1400, Aimery de Magné, écuyer, seigneur de l’Isle et de Sainte-Néomaye, se fait construire une maison de campagne à la Villedieu. Souhaitant s’assurer un avenir confortable, en 1435, il la donne avec une rente annuelle de 200 livres pour y recevoir les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la route secondaire de Cherveux à Celles-sur-Belle.

L’aumônerie est ensuite rattachée à l’hôpital de Niort puis, à la Révolution, elle est vendue comme bien national et devient maison d’habitation.

Venez découvrir, dans le cadre d’une visite libre ou d’une visite commentée, ses trésors éléments architecturaux. Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau 11 rue de l’Aumônerie, 79260 La Crèche La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 66 92 77 81 http://www.adane.canalblog.com Située près de la Sèvre niortaise, cette maison noble d’Aimery de Magné devint une aumônerie pour accueillir les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Gallice empruntant le chemin entre Cherveux et Celles-sur-Belle, en 1435. À la Révolution, elle devint une maison d’habitation. L’édifice comprend quelques beaux éléments architecturaux : cheminée, porte en bois, évier… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Marie-Claude Bakkal-Lagarde – ADANE

