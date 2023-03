LE VILLAGE PROVENCAL Aumetz Aumetz Catégories d’Évènement: Aumetz

Moselle

LE VILLAGE PROVENCAL, 18 mai 2023, Aumetz Aumetz. LE VILLAGE PROVENCAL Place de l’hôtel de Ville Aumetz Moselle

2023-05-18 10:00:00 – 2023-05-21 20:00:00 Aumetz

Moselle Aumetz . Le Village Provençal, authentique marché du Sud de la France, en tournée dans plusieurs villes de Belgique, fait une halte sur notre territoire ! À l’initiative de la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette, et en partenariat avec la commune d’Aumetz, l’association des commerçants et artisans ARR de Vivre et la MJC d’Audun-le-Tiche, le « Village Provençal », authentique marché du Sud de la France, arrive sur notre territoire et nous offre un avant-goût de vacances à base d’accent chantant, de couleurs, d’odeurs, d’artisanat et de culture provençale. Même les cigales seront de la partie ! Des animations autour du Village Provençal, organisées en collaboration avec les acteurs locaux, sont également prévues. La programmation complète et le planning sont à venir et seront communiqués très prochainement. +33 3 82 53 50 01 https://www.ccphva.com/le-village-provencal-aumetz DR – Le Village Provençal / CCPHVA

Aumetz

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Aumetz, Moselle Autres Lieu Aumetz Adresse Place de l'hôtel de Ville Aumetz Moselle Ville Aumetz Aumetz Departement Moselle Tarif Lieu Ville Aumetz

Aumetz Aumetz Aumetz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumetz aumetz/

LE VILLAGE PROVENCAL 2023-05-18 was last modified: by LE VILLAGE PROVENCAL Aumetz 18 mai 2023 Aumetz Moselle Place de l'hôtel de ville Aumetz Moselle

Aumetz Aumetz Moselle