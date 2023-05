SALON DE L ARTISANAT ET DE LA GOURMANDISE 1 Rue Saint-Léger de Montbrillais, 13 mai 2023, .

Les exposants seront des producteurs locaux, artisans et fabricants de gâteaux, miel, sucreries, boissons artisanales, …

Restauration le dimanche.. Tout public

Dimanche 2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. 0 EUR.

1 Rue Saint-Léger de Montbrillais Salle polyvalente d’Aumetz

Aumetz 57710 Moselle Grand Est



The exhibitors will be local producers, craftsmen and manufacturers of cakes, honey, sweets, craft drinks, …

Catering on Sunday.

Los expositores serán productores locales, artesanos y fabricantes de pasteles, miel, dulces, bebidas artesanales, etc.

Catering el domingo.

Die Aussteller sind lokale Produzenten, Handwerker und Hersteller von Kuchen, Honig, Süßigkeiten, hausgemachten Getränken, …

Verpflegung am Sonntag.

