Exposants :

– L’huillier Viticulteur

– Gourmandine et ses pâtisseries

– Brasserie La Potion du Druide

– Huile de Crète

– Alcools Alsace

– Chèvrerie de Xivry

– Huiles colza noisettes et lin Chary

– Miel Mulhen

– Bougies Nathalie

– Bijoux Macramés de Nancy

– Les bijoux de mad

– Objets en bois

– Poteries Alves

– Denise CLEMENT et ses perles de verre soufflées

– Micula charcuteries du Val d’Ajol

– Julie Humbert l’essence des rêves

– Zinebcosmetic (Cosmétiques maison)

Apéro concert et animations diverses. Aura lieu en Salle des Spectacles en cas de pluie.

