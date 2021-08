AumessasAumessas Aumessas Aumessas Aumessas, Gard Aumessas en fête Aumessas Aumessas AumessasAumessas Catégories d’évènement: Aumessas

Gard

Aumessas en fête Aumessas Aumessas, 20 août 2021, AumessasAumessas. Aumessas en fête 2021-08-20 – 2021-08-21

Aumessas Gard Aumessas Gard Aumessas Fêtes du village à la Gare : Samedi 21 août 17h30 – 24h00 : saynètes “Ça va ?” Une pièce de Jean-Claude GRUMBERG, mise en scène par Nathalie Bauer. Une quinzaine de saynètes pour apporter à la banale question “Ca va?” autant de réponses différentes, émouvantes et décalées souvent, grinçantes parfois mais toujours drôles. Apéritif musical, repas sur réservation, spectacle de feu et soirée dansante avec DJ Marius. curti.isabelle@wanadoo.fr +33 4 67 82 03 57 Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-10 par OFFICE DE TOURISME DES CÉVENNES MÉRIDIONALES

Détails Catégories d’évènement: Aumessas, Gard Autres Lieu Aumessas Aumessas Adresse Ville AumessasAumessas