JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’AUMELAS Aumelas, 16 septembre 2023, Aumelas.

Aumelas,Hérault

L’Association pour la sauvegarde du château d’Aumelas vous accueillera à son stand afin de vous présenter l’association, ses actions mises en place pour la sécurisation et la préservation des Monuments historiques..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Aumelas 34230 Hérault Occitanie



The Association pour la sauvegarde du château d’Aumelas will be delighted to welcome you to its stand, where you can find out more about the association and its work to secure and preserve historic monuments.

La Association pour la sauvegarde du château d’Aumelas estará encantada de recibirle en su stand, donde podrá obtener más información sobre la asociación y el trabajo que realiza para proteger y conservar los monumentos históricos.

Die Association pour la sauvegarde du château d’Aumelas wird Sie an ihrem Stand begrüßen, um Ihnen den Verein und seine Maßnahmen vorzustellen, die zur Sicherung und Erhaltung historischer Monumente ergriffen wurden.

