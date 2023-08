SOIRÉE SALSA À AUMELAS Aumelas, 9 septembre 2023, Aumelas.

Aumelas,Hérault

L’association « Ça c’est fait » et le Comité des fêtes d’Aumelas s’associent pour vous préparer une belle soirée conviviale et festive ! Rendez-vous le samedi 9 septembre avec un beau programme mettant la Salsa à l’honneur..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Aumelas 34230 Hérault Occitanie



The « Ça c?est fait » association and the Comité des fêtes d?Aumelas are joining forces to bring you a great evening of festivities and conviviality! Join us on Saturday, September 9, for a program featuring Salsa.

La asociación Ça c?est fait y el Comité des fêtes d’Aumelas se unen para ofrecerle una gran velada de fiesta y diversión Le esperamos el sábado 9 de septiembre con un gran programa de salsa.

Der Verein « Ça c’est fait » und das Festkomitee von Aumelas haben sich zusammengetan, um Ihnen einen schönen, geselligen und festlichen Abend zu bereiten! Wir sehen uns am Samstag, den 9. September, mit einem schönen Programm, bei dem die Salsa im Mittelpunkt steht.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT