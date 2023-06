FÊTE DE LA MUSIQUE – AUMELAS Aumelas, 24 juin 2023, Aumelas.

Aumelas,Hérault

Venez fêtez la traditionnelle Fête de la musique le samedi 24 juin à Aumelas !

Au programme, Batucada, Jazz-Pop, Rock, Post-Punk… Il va y avoir du son à Aumelas !!!.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Aumelas 34230 Hérault Occitanie



Come and celebrate the traditional Fête de la musique on Saturday, June 24 in Aumelas!

On the program, Batucada, Jazz-Pop, Rock, Post-Punk? There will be sound in Aumelas!

¡Venga a celebrar la tradicional Fête de la musique el sábado 24 de junio en Aumelas!

En el programa, Batucada, Jazz-Pop, Rock, Post-Punk? ¡Habrá mucha música en Aumelas!

Feiern Sie die traditionelle Fête de la Musique am Samstag, den 24. Juni in Aumelas!

Auf dem Programm stehen Batucada, Jazz-Pop, Rock, Post-Punk? In Aumelas wird es laut werden!

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT