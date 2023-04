JEU DE PISTE AU GRAND AIR, 27 avril 2023, Aumelas.

Vous explorerez la garrigue au coeur d’un parc éolien à la recherche de différents défis. Une activité ludique et sportive pour comprendre le fonctionnement des éoliennes et la production d’autres énergies renouvelables, et découvrir les informations sur ce parc éolien. Vous profiterez aussi d’un point de vue à 360°..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . .

Aumelas 34230 Hérault Occitanie



You will explore the scrubland in the heart of a wind farm in search of different challenges. A playful and sportive activity to understand the functioning of wind turbines and the production of other renewable energies, and to discover the information about this wind farm. You will also enjoy a 360° view.

Explorarás la garriga en el corazón de un parque eólico en busca de diferentes retos. Una actividad lúdica y deportiva para entender cómo funcionan los aerogeneradores y otras energías renovables, y para conocer mejor el parque eólico. También disfrutará de una vista de 360°.

Sie erkunden die Garrigue im Herzen eines Windparks auf der Suche nach verschiedenen Herausforderungen. Eine spielerische und sportliche Aktivität, um die Funktionsweise von Windturbinen und die Produktion anderer erneuerbarer Energien zu verstehen und Informationen über diesen Windpark zu erhalten. Sie werden auch von einem 360°-Panoramablick profitieren.

Mise à jour le 2023-04-09 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT