Hérault

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 21:00:00 21:00:00

Aumelas Hérault Le jeune comité des fêtes d’Aumelas organise son premier évènement : un week-end sportif pour tous, enfants, adultes, débutants ou confirmés.

L’association ÇA C’EST FAIT participe à l’évènement en installant pour l’occasion un jeu d’échecs grandeur nature et un tipi lecture. On vous attend nombreux pour ce week-end familial sportif et ludique ! Un week-end sportif pour tous, enfants, adultes, débutants ou confirmés.

