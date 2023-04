Braderie des commerçants à Aumale centre bourg, 14 mai 2023, Aumale.

Braderie des commerçants le dimanche 14 mai

Ouverture exceptionnelle des commerces Aumalois.

De multiples animations pour clore le festival commercial. Après 3 semaines d’opération commerciale, le Festival de Printemps prendra fin avec la foire du même nom. Le dimanche 14 mai, la ville sera le théâtre de nombreuses animations.

D’abord, les commerçants seront exceptionnellement ouverts pour cette journée et proposeront leur traditionnelle braderie. Parallèlement, les concessionnaires locaux présenteront les derniers modèles de leurs marques ainsi que leurs plus belles occasions.

Ensuite, de 9h à 18h, le vide-grenier réunira particuliers et professionnels. Environ 400 mètres linéaires de stands sont attendus. Les inscriptions (1€ le mètre pour les particulier et 3€ pour les professionnels) sont ouvertes jusqu’au samedi 29 avril.

Les bulletins sont disponibles sur la page Facebook de l’UCA.

Enfin, la 12ème concentration de véhicules devrait rassembler environ 70 voitures grâce à la présence du 2CV Club de la Vallée de la Bresle, des mécaniques anciennes du Thelle, d’AMD Sport, du Furious Car Club et du Ponthieu Auto Rétro Club. Il est encore temps d’intégrer ce rassemblement. Infos : 06 69 20 80 45

Terminons en rappelant aux promeneurs qu’il leur sera possible de se sustenter auprès des restaurateurs, des artisans (bouchers, charcutiers et boulangers) et d’une friterie ambulante. Les visiteurs pourront compléter leur journée avec un passage par la fête foraine et par la foire aux vins qui se tiendra à la Halle au Beurre.

RAPPEL : Festival de printemps du 22 avril au 14 mai !

Tentez de gagner des cadeaux et bons d’achats en faisant vos achats chez les commerçants membres de l’Union Commerciale. Bonne chance à tous !

Infos : 07 67 55 06 33.

2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

centre bourg

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie



Merchants’ flea market on Sunday, May 14

Exceptional opening of the Aumalois shops.

Multiple animations to close the commercial festival. After 3 weeks of commercial operation, the Spring Festival will end with the fair of the same name. On Sunday, May 14th, the city will be the scene of many animations.

First, the merchants will be exceptionally open for this day and will propose their traditional braderie. At the same time, the local dealers will present the latest models of their brands as well as their most beautiful second-hand cars.

Then, from 9am to 6pm, the garage sale will bring together individuals and professionals. About 400 linear meters of stands are expected. Registrations (1? per meter for individuals and 3? for professionals) are open until Saturday, April 29.

Registration forms are available on the UCA Facebook page.

Finally, the 12th concentration of vehicles should gather about 70 cars thanks to the presence of the 2CV Club de la Vallée de la Bresle, the Thelle antique mechanics, AMD Sport, the Furious Car Club and the Ponthieu Auto Rétro Club. There is still time to join this gathering. Information : 06 69 20 80 45

Let’s finish by reminding the walkers that they will be able to eat at the restaurants, the craftsmen (butchers, butchers and bakers) and a mobile French fry shop. The visitors will be able to complete their day with a visit to the funfair and the wine fair which will be held at the Halle au Beurre.

REMINDER: Spring Festival from April 22 to May 14!

Try to win gifts and vouchers by shopping at the merchants members of the Commercial Union. Good luck to all!

Information : 07 67 55 06 33

Rastro de los comerciantes el domingo 14 de mayo

Apertura excepcional de las tiendas de Aumalois.

Múltiples animaciones para clausurar la fiesta comercial. Tras 3 semanas de operaciones comerciales, la Fiesta de la Primavera se clausurará con la feria del mismo nombre. El domingo 14 de mayo, la ciudad será escenario de numerosos actos.

En primer lugar, los comerciantes estarán excepcionalmente abiertos ese día y ofrecerán su tradicional braderie. Al mismo tiempo, los concesionarios locales presentarán los últimos modelos de sus marcas, así como sus mejores coches de ocasión.

A continuación, de 9.00 a 18.00 horas, la venta de garaje reunirá a particulares y profesionales. Se esperan unos 400 metros lineales de stands. Las inscripciones (1? por metro para los particulares y 3? para los profesionales) están abiertas hasta el sábado 29 de abril.

Los formularios de inscripción están disponibles en la página de Facebook de la UCA.

Por último, la 12ª concentración de vehículos debería reunir a unos 70 coches gracias a la presencia del Club 2CV del Valle de Bresle, los mecánicos antiguos de Thelle, AMD Sport, el Furious Car Club y el Ponthieu Auto Retro Club. Aún está a tiempo de unirse a este encuentro. Información: 06 69 20 80 45

Terminemos recordando a los paseantes que podrán comer en los restaurantes, los artesanos (carniceros, charcuteros y panaderos) y una tienda ambulante de patatas fritas. Los visitantes podrán completar su jornada con una visita al parque de atracciones y a la feria del vino que se celebrará en la Halle au Beurre.

RECORDATORIO: Fiesta de la Primavera del 22 de abril al 14 de mayo

Intente ganar regalos y vales comprando en las tiendas de la Union Commerciale. ¡Suerte a todos!

Información: 07 67 55 06 33

Braderie der Händler am Sonntag, den 14. Mai

Außerordentliche Öffnung der Geschäfte in Aumalois.

Zahlreiche Animationen zum Abschluss des Handelsfestivals. Nach drei Wochen voller Handelsoperationen wird das Frühlingsfestival mit der gleichnamigen Messe enden. Am Sonntag, den 14. Mai, wird die Stadt Schauplatz zahlreicher Animationen sein.

Zunächst werden die Einzelhändler an diesem Tag ausnahmsweise geöffnet sein und ihren traditionellen Ausverkauf anbieten. Gleichzeitig werden die örtlichen Autohändler die neuesten Modelle ihrer Marken sowie ihre besten Gebrauchtwagen präsentieren.

Anschließend findet von 9 bis 18 Uhr ein Flohmarkt für Privatpersonen und Gewerbetreibende statt. Es werden etwa 400 laufende Meter an Ständen erwartet. Anmeldungen (1? pro Meter für Privatpersonen und 3? für Gewerbetreibende) sind bis Samstag, den 29. April möglich.

Die Anmeldeformulare sind auf der Facebook-Seite der UCA verfügbar.

Die 12. Fahrzeugkonzentration wird dank der Anwesenheit des 2CV Club de la Vallée de la Bresle, der Mechaniques Oldtimer du Thelle, AMD Sport, des Furious Car Club und des Ponthieu Auto Retro Club etwa 70 Fahrzeuge umfassen. Es ist noch Zeit, sich diesem Treffen anzuschließen. Infos: 06 69 20 80 45

Abschließend möchten wir die Spaziergänger daran erinnern, dass sie sich bei den Restaurateuren, Handwerkern (Metzger, Fleischer und Bäcker) und einer mobilen Pommesbude verpflegen können. Die Besucher können ihren Tag mit einem Besuch des Jahrmarkts und des Weinmarkts in der Halle au Beurre abrunden.

ERINNERUNG: Frühlingsfest vom 22. April bis 14. Mai!

Versuchen Sie, Geschenke und Gutscheine zu gewinnen, indem Sie bei den Händlern, die Mitglied der Union Commerciale sind, einkaufen. Viel Glück!

Infos: 07 67 55 06 33

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité