Début : 2024-06-20

fin : 2024-06-20 . Profitez de tous les bienfaits d’une marche guidée dans la nature, ponctuée de pauses sophrologiques.

Deux heures pour vous ressourcer, respirer, destresser, lâcher-prise et vivre simplement l’instant présent, libéré(e) des tensions.

A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire : https://www.sophro2.com/sophro-promenades

