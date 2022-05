Ault été 60-80 – Expo et balade de véhicule vintage (voiture, motos & cyclomoteurs) Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

Ault été 60-80 – Expo et balade de véhicule vintage (voiture, motos & cyclomoteurs) Ault, 16 juillet 2022, Ault.

2022-07-16

Ault Somme Rendez-vous à partir de 10h à l’Espace Jacques Prévert – ZAC du Moulinet

Exposition de véhicules

Balade dans les environs d’Ault : parcours de 55 Km, départ à 14h

Food truk à l’Espace Jacques Prévert (y compris un repas gratuit par véhicule vintage participant)

Ault

dernière mise à jour : 2022-05-10

