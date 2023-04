Ouverture de l’église d’Aulon AULON, 30 avril 2023, Aulon.

L’église romane d’Aulon, inscrite Monument historique, possède des peintures murales remarquables et un retable baroque..

2023-04-30 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-30 15:30:00. EUR.

AULON Eglise d’Aulon

Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Romanesque church of Aulon, listed as a historical monument, has remarkable wall paintings and a baroque altarpiece.

La iglesia románica de Aulon, catalogada como monumento histórico, cuenta con notables pinturas murales y un retablo barroco.

Die romanische Kirche von Aulon, die als historisches Monument eingetragen ist, besitzt bemerkenswerte Wandmalereien und einen barocken Altaraufsatz.

Mise à jour le 2023-02-27 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65