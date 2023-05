Concert Mavra Matia AULON, 24 août 2023, Aulon.

Aulon,Hautes-Pyrénées

Concert du groupe Mavra Matia. Le rébétiko, expression musicale et culturelle populaire de Grèce, sera joué avec des instruments (Oud, Baglama, Bouzouki, Accordéon Guitare) et chants..

2023-08-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-24 . .

AULON

Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert of the group Mavra Matia. Rebetiko, a popular musical and cultural expression from Greece, will be played with instruments (Oud, Baglama, Bouzouki, Accordion Guitar) and songs.

Concierto del grupo Mavra Matia. El Rebetiko, expresión musical y cultural popular de Grecia, se interpretará con instrumentos (Oud, Baglama, Bouzouki, Guitarra Acordeón) y canciones.

Konzert der Gruppe Mavra Matia. Der Rebetiko, ein populärer musikalischer und kultureller Ausdruck Griechenlands, wird mit Instrumenten (Oud, Baglama, Bouzouki, Akkordeon Gitarre) und Gesang gespielt.

