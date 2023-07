11EME FESTIVAL NATURE D’AULON AULON Aulon, 4 août 2023, Aulon.

Aulon,Hautes-Pyrénées

11 ans du Festival nature d’Aulon !

Vendredi 5 août 2022

L’association « la Frênette » gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon dans les Hautes-Pyrénées, organise son 11ème Festival Nature.

Au programme :

9h-10h: Balade Nature: Découverte de la biodiversité d’Aulon encadrée par un animateur. Inscriptions obligatoires au 05 62 93 52 34

10h: Ouverture du Festival: Marché des producteurs locaux et stands éducatifs

11h: Dévissez vers CA: Conte sur le monde des loups, pour les enfants et adultes au théâtre de verdure.

10H-18H: Animations: Vannerie sauvage « Détour Sauvage », Histoire de Graines » Annick BALLERI, Jeux en bois, Fabrication de moulin à eau Rat Botté, démonstration de tonte Ferme des Carlines, Laine Mohair Céline, Visite du Patrimoine Pays d’Art et d’Histoires, quizz des producteurs

14h30 à 16h30: Table ronde: Mme MASSON, directrice adjointe Agence Adour Garonne abordera le dérèglement climatique et les enjeux de l’eau. Mr LAVANDIER , professeur honoraire détaillera la biodiversité faunistique dans les torrents de hautes montagnes. Mme LOMBARD, éleveuse, l’irrigation en montagne :une technique du passé une solution d’avenir?

18h: Concert de clôture: concert gratuit avec le groupe « LES OISEAUX DE PASSAGE »

Entrée libre et gratuite..

AULON Place du village

Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



11 years of the Aulon Nature Festival!

Friday, August 5th 2022

The « Frênette » association, manager of the Aulon Regional Nature Reserve in the Hautes-Pyrénées, is organizing its 11th Festival Nature.

On the program :

9h-10h: Nature walk: Discover the biodiversity of Aulon with a guide. Registration required: 05 62 93 52 34

10am: Festival opening: Local producers’ market and educational stands

11am: Dévissez vers CA: Storytelling on the world of wolves, for children and adults at the théâtre de verdure.

10am to 6pm: Activities: « Détour Sauvage » wickerwork, « Histoire de Graines » Annick BALLERI, wooden games, Rat Botté watermill making, Ferme des Carlines shearing demonstration, Laine Mohair Céline, Pays d’Art et d’Histoires heritage tour, producers’ quiz

2:30 pm to 4:30 pm: Round table: Mme MASSON, deputy director of the Adour Garonne Agency, will talk about climate change and water issues. Mr LAVANDIER , honorary professor, will talk about faunal biodiversity in high mountain streams. Mrs. LOMBARD, farmer, will talk about mountain irrigation: a technique of the past, a solution for the future?

6pm: Closing concert: free concert by the group « LES OISEAUX DE PASSAGE »

Free admission.

¡11 años del Festival de la Naturaleza de Aulon!

Viernes 5 de agosto de 2022

La asociación « la Frênette », que gestiona el Parque Natural Regional de Aulon, en los Altos Pirineos, organiza su 11ª Fiesta de la Naturaleza.

En el programa:

de 9:00 a 10:00: Paseo por la naturaleza: Descubra la biodiversidad de Aulon con un guía. Inscripción previa en el 05 62 93 52 34

10.00 h: Inauguración del Festival: mercado de productores locales y puestos didácticos

11.00 h: Dévissez vers CA: Cuentacuentos sobre el mundo de los lobos, para niños y adultos en el Théâtre de Verdure.

de 10.00 a 18.00 h: Actividades: « Détour Sauvage » de mimbre, « Histoire de Graines » Annick BALLERI, juegos de madera, fabricación de un molino de agua Rat Botté, demostración de esquileo en la Ferme des Carlines, Laine Mohair Céline, visita del patrimonio del Pays d’Art et d’Histoires, concurso de los productores

14.30 h a 16.30 h: Mesa redonda: la Sra. MASSON, Directora adjunta de la Agencia Adur-Garona, hablará sobre el cambio climático y los problemas del agua. El Sr. LAVANDIER, profesor honorario, hablará sobre la biodiversidad de la fauna en los arroyos de alta montaña. La Sra. LOMBARD, agricultora, hablará del riego en montaña: ¿una técnica del pasado, una solución para el futuro?

18.00 h: Concierto de clausura: concierto gratuito del grupo « LES OISEAUX DE PASSAGE »

Entrada gratuita.

11 Jahre Naturfestival von Aulon!

Freitag, 5. August 2022

Der Verein « la Frênette », der das regionale Naturschutzgebiet von Aulon in den Hautes-Pyrénées verwaltet, organisiert sein 11. Naturfestival.

Auf dem Programm stehen:

9.00-10.00 Uhr: Naturwanderung: Entdeckung der Biodiversität von Aulon unter Anleitung eines Betreuers. Anmeldung erforderlich unter 05 62 93 52 34

10 Uhr: Eröffnung des Festivals: Markt der lokalen Produzenten und Bildungsstände

11.00 Uhr: Dévissez vers CA: Märchen über die Welt der Wölfe, für Kinder und Erwachsene im Théâtre de Verdure.

10-18 Uhr: Animationen: Wilde Korbflechterei « Détour Sauvage », Histoire de Graines » Annick BALLERI, Holzspiele, Herstellung einer Wassermühle Rat Botté, Vorführung der Schur Ferme des Carlines, Laine Mohair Céline, Besuch des Kulturerbes Pays d’Art et d’Histoires, Quiz der Produzenten

14:30 bis 16:30 Uhr: Runder Tisch: Frau MASSON, stellvertretende Direktorin der Agence Adour Garonne, spricht über den Klimawandel und die Herausforderungen des Wassers. Herr LAVANDIER , Honorarprofessor, erläutert die faunistische Biodiversität in Gebirgsbächen. Frau LOMBARD, Viehzüchterin, berichtet über die Bewässerung in den Bergen: eine Technik der Vergangenheit, eine Lösung für die Zukunft?

18 Uhr: Abschlusskonzert: Gratiskonzert mit der Gruppe « LES OISEAUX DE PASSAGE »

Freier Eintritt.

