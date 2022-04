Aulon au fil de l’eau Aulon, 29 avril 2022, Aulon.

Le vendredi 29 avril, l’association la Frênette, gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon, vous invite à la découverte du torrent du Lavedan et de son écosystème. Support d’une diversité écologique importante, ce torrent qui prend sa source en haute-montagne abrite une faune et une flore remarquable.

Au cours d’une balade le long de la ripisylve, le garde-animateur de la Réserve vous présentera les liens et interactions qui existent entre l’eau, la faune, la flore, et le paysage. La vie aquatique n’aura plus de secrets pour vous. Et peut-être apercevrez-vous les habitants de ces lieux.

Rendez-vous le vendredi 29 avril à la Maison de la Nature d’Aulon (65240) à 9h, le retour se fera aux alentours de midi. Prévoir vêtements adaptés et chaussures de marche.

Renseignements et inscription au 05 62 39 52 34 ou par mail à rnr.aulon@orange.fr.

rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34

