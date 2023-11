Laura Calu – Senk (Tournée) THEATRE LEO FERRE Catégories d’Évènement: 59620

Aulnoye-Aymeries Laura Calu – Senk (Tournée) THEATRE LEO FERRE, 9 mars 2024, AULNOYE AYMERIES. Laura Calu – Senk (Tournée) THEATRE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin. Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. « Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. » Bah non. Si, en fait si. Spectacle déconseillé aux moins de 13 ans Laura Calu Votre billet est ici THEATRE LEO FERRE AULNOYE AYMERIES RUE DU FOYER 59620 30.0

