Le Pacte Des Cons THEATRE LEO FERRE, 28 janvier 2024, AULNOYE AYMERIES.

Le Pacte Des Cons THEATRE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2024-01-28 à 18:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

SAS Production des Aulnes (L-D-22-6109) présente ce spectacle Et vous, vous vendriez votre âme au diable ? Rien ne va dans la vie d’Emile. Il n’a plus de travail, peu d’amis et est célibataire. Alors, quand il rencontre par « accident » le Diable il accepte de lui donner son âme contre une « vie meilleure à la place de sa vie de loser ». Mais rien ne va se passer comme prévu, le Diable et un loser ça fait au moins 666 possibilités. Et on a beau être Satan en personne, il y a des cas qui vous dépassent ! Les quiproquos, les vannes, et un retournement de situation diaboliques font de cette nouvelle comédie de l’auteur de « si je t’attrape je te Mort ! » un petit moment de paradis… Euh non pas pour tout le monde ! Le Pacte Des Cons

THEATRE LEO FERRE AULNOYE AYMERIES RUE DU FOYER 59620

