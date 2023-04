Festival Les nuits secrètes Aulnoye-Aymeries Aulnoye-Aymeries Catégories d’Évènement: Aulnoye-Aymeries

Nord Aulnoye-Aymeries . Chaque année, à la même heure ou presque, le volcan des Nuits Secrètes se met à gronder. Surgissent trois jours et trois nuits d’éruptions musicales et amicales non-stop.

Vous êtes déjà venu·es ? Bravo.

Vous découvrez ? On vous fait visiter. association@lesnuitssecretes.com +33 3 74 95 27 60 https://lesnuitssecretes.com/ Aulnoye-Aymeries

