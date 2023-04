FÊTE « COURGES ET MERVEILLES » 14 Rue Nouette, 29 octobre 2023, Aulnois-en-Perthois.

Depuis 2014, Meuse Nature Environnement organise la fête “Courges et Merveilles” le dernier dimanche d’octobre. Un bel évènement local pour en apprendre plus sur la biodiversité, le jardin au naturel, l’alimentation biologique, au travers de rencontres, d’échanges, de jeux, de causeries, d’exposition, de repas… et puis pour passer une belle journée familiale en toute convivialité !

On remet le couvert !

Le programme de la journée est à venir.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 à 11:00:00 ; fin : 2023-10-29 17:00:00. 1 EUR.

14 Rue Nouette Salle Polyvalente

Aulnois-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est



Since 2014, Meuse Nature Environnement organizes the festival ?Courges et Merveilles? on the last Sunday of October. A beautiful local event to learn more about biodiversity, natural gardening, organic food, through meetings, exchanges, games, talks, exhibitions, meals … and then to spend a nice family day in all friendliness!

Let’s do it again!

The program of the day is to come.

Desde 2014, Meuse Nature Environnement organiza el festival « Courges et Merveilles » el último domingo de octubre. Un gran evento local para aprender más sobre biodiversidad, jardinería natural, alimentación ecológica, a través de encuentros, intercambios, juegos, charlas, exposiciones, comidas… ¡y luego pasar un agradable día en familia en un ambiente acogedor!

¡Hagámoslo de nuevo!

El programa del día está por venir.

Seit 2014 organisiert Meuse Nature Environnement am letzten Sonntag im Oktober das Fest « Courges et Merveilles » (Kürbisse und Wunder). Ein schönes lokales Ereignis, um mehr über die Biodiversität, den Naturgarten und die biologische Ernährung zu erfahren, durch Begegnungen, Austausch, Spiele, Vorträge, Ausstellungen, Mahlzeiten usw. und um einen schönen Familientag in geselliger Runde zu verbringen!

Der Tisch wird wieder gedeckt!

Das Programm des Tages wird demnächst veröffentlicht.

Mise à jour le 2023-02-22 par OT SUD MEUSE