TROC DE JARDIN 19E ÉDITION 14 Rue Nouette, 15 octobre 2023, Aulnois-en-Perthois.

Dépôt et échanges de plantes, semences, matériels de jardinage, revues, confitures, jus…

Une rencontre autour de la biodiversité cultivée au naturel, pour échanger, troquer et découvrir !

Préparez vos plantes en godets, vos graines en sachets et inscrivez votre nom, celui de la plante (nom latin ou nom usuel français), et tous autres renseignements.

Rejets, outils, livres ou revues de jardinage, légumes, confitures, jus de fruits, boissons familiales sont également bienvenus… !

Accès : par la N4 sortie Joinville-Aulnois (1h10 de Nancy, 35 min de Commercy, 20 min de Saint-Dizier) ou par la route de Montplonne depuis Bar-le-Duc (30 min). Entrée : prix libre (chacun donne ce qu’il veut).

10h Dépôt – 12h Pique-nique au chaud – 13h30 Troc !. Tout public

Dimanche 2023-10-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-15 17:00:00. 0 EUR.

14 Rue Nouette Salle polyvalente

Aulnois-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est



Deposit and exchange of plants, seeds, gardening materials, magazines, jams, juices?

A meeting around the biodiversity cultivated naturally, to exchange, barter and discover!

Prepare your plants in cups, your seeds in bags and write your name, the name of the plant (Latin name or French common name), and all other information.

Rejects, tools, gardening books or magazines, vegetables, jams, fruit juices, family drinks are also welcome!

Access : by the N4 exit Joinville-Aulnois (1h10 from Nancy, 35 min from Commercy, 20 min from Saint-Dizier) or by the road to Montplonne from Bar-le-Duc (30 min). Entrance: free price (everyone gives what he wants).

10am Drop off ? 12h Picnic in the warm ? 13h30 Barter !

Depósito e intercambio de plantas, semillas, material de jardinería, revistas, mermeladas, zumos..

Un encuentro en torno a la biodiversidad cultivada de forma natural, ¡para intercambiar, hacer trueques y descubrir!

Prepare sus plantas en tazas, sus semillas en bolsas y escriba su nombre, el nombre de la planta (nombre latino o nombre común francés) y toda la demás información.

Rechazos, herramientas, libros o revistas de jardinería, hortalizas, mermeladas, zumos de frutas, bebidas familiares ¡también son bienvenidos!

Acceso: por la N4 salida Joinville-Aulnois (1h10 desde Nancy, 35 min desde Commercy, 20 min desde Saint-Dizier) o por la carretera de Montplonne desde Bar-le-Duc (30 min). Entrada: gratuita (cada uno da lo que quiere).

10h Salida ? ¡12h Picnic al calorcito ? 13h30 Trueque !

Hier werden Pflanzen, Saatgut, Gartengeräte, Zeitschriften, Marmeladen, Säfte und vieles mehr verkauft und getauscht

Ein Treffen rund um die natürliche Artenvielfalt, um zu tauschen, zu tauschen und zu entdecken!

Bereiten Sie Ihre Pflanzen in Bechern und Ihre Samen in Beuteln vor und geben Sie Ihren Namen, den Namen der Pflanze (lateinischer oder französischer Name) und alle weiteren Informationen an.

Auch Ableger, Werkzeuge, Gartenbücher oder -zeitschriften, Gemüse, Marmeladen, Fruchtsäfte, Familiengetränke sind willkommen…!

Anfahrt: Über die N4, Ausfahrt Joinville-Aulnois (1h10 von Nancy, 35 min von Commercy, 20 min von Saint-Dizier) oder über die Straße nach Montplonne von Bar-le-Duc (30 min). Eintritt: freier Preis (jeder gibt, was er will).

10 Uhr Abgabe ? 12 Uhr Picknick im Warmen ? 13.30 Uhr Tauschhandel!

Mise à jour le 2023-02-22 par OT SUD MEUSE