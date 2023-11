Christophe Willem – Tournée Salle Molière, 7 mars 2024, AULNAY-SOUS-BOIS.

Christophe Willem – Tournée Salle Molière. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 40.7 à 40.7 euros.

LE GRAND RETOUR DE CHRISTOPHE WILLEM Il se met au piano dès l’âge de sept ans. Cependant, le public le découvre en 2006 dans le radio-crochet de la « Nouvelle star » dont il remporte la saison 4. Depuis, sa voix singulière et sa personnalité l’imposentcomme l’un des artistes incontournables de la scène française. Sorti en septembre 2022, son dernier album « Panorama tour », l’amène, cette année, à reprendre la route pour une large tournée et des retrouvailles attendues avec son public. De « Double je » à « P.S, je t’aime » en passant par « Jacques a dit » ou « Après toi », pour son grand retour, aux nouveaux titres s’ajoutent ses plus grands succès. Christophe Willem Christophe Willem

Votre billet est ici

Salle Molière AULNAY-SOUS-BOIS 134, avenue Anatole France Seine-St-Denis

40.7

EUR40.7.

