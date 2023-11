Les Virtuoses Salle Molière, 27 janvier 2024, AULNAY-SOUS-BOIS.

Les Virtuoses Salle Molière. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 18:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

THEATRE ARMANDE BEJART (L1-R-20-005927 / L3-R-20-012488) PRESENTE : ce spectacle. Tout public 1h30Sans entracte Un spectacle bluffant et délirant qui met la musique à l’honneur !À quatre mains expertes et espiègles, les Virtuoses déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres… Musiciens, comédiens, magiciens, les frères Cadez relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les publics dans une célébration onirique et universelle.Non accessible Personnes à Mobilité Réduite Informations d’accès : Métro 13, Ligne J & L, bus 175, bus 165, bus 238, accès parking mairie Les Virtuoses Les Virtuoses

Salle Molière AULNAY-SOUS-BOIS 134, avenue Anatole France Seine-St-Denis

