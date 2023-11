Héraclès Sur la Tête Salle Molière, 25 janvier 2024, AULNAY-SOUS-BOIS.

Héraclès Sur la Tête Salle Molière. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:30 (2024-01-25 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Héraclès sur la tête Jeudi 25 janvier – 20h30 Danse Hip HopHéraclès sur la tête remonte aux origines de la culture hip-hop. Sur une playlist de rap U.S. qui raconte la réalité, parfois brutale, de la jeunesse afro-américaine, quatre danseurs explorent les principes de la compétition, de la hiérarchie et de la méritocratie. Héraclès sur la tête est un manifeste pour la paix. Chorégraphie : Anne Nguyen Interprètes : Janice Bieleu, Fabrice Mahicka alias « Faboo », Clara Salge alias « K-Yoo », Hugo de Vathaire alias « Shlag » en alternance avec Konh-Ming Xiong Informations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Héraclès Sur la Tête Héraclès Sur la Tête

Votre billet est ici

Salle Molière AULNAY-SOUS-BOIS 134, avenue Anatole France Seine-St-Denis

18.0

EUR18.0.

