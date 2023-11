Autour des Années 80 Salle Molière, 15 décembre 2023, AULNAY-SOUS-BOIS.

Autour des Années 80 Salle Molière. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 40.7 à 40.7 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Autour des années 80 Un concert avec Alain Llorca (GOLD), Lio, Richard Sanderson, Pauline Ester et Stone Vendredi 15 décembre – 20h30 Depuis 15 ans, les concerts des années 80 remplissent tous les Zéniths de France. Nous vous invitons, l’espace d’une soirée, à remonter le temps pour vibrer au son des années 80 avec Alain Llorca (GOLD), Lio, Richard Sanderson, Pauline Ester et Stone. Informations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Autour des Années 80 Autour des Années 80

Salle Molière AULNAY-SOUS-BOIS 134, avenue Anatole France Seine-St-Denis

