Pockemon Crew – Silence, on tourne ! Salle Molière, 1 décembre 2023, AULNAY-SOUS-BOIS.

Pockemon Crew – Silence, on tourne ! Salle Molière. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Pockemon Crew Silence, on tourne ! Vendredi 1er décembre – 20h30 Danse Pour cette nouvelle création, Pockemon Crew regarde dans le rétroviseur et remonte aux origines du Hip Hop. À travers des décors et des costumes inspirés des studios de cinéma des années 30, les danseurs livrent un hommage au cinéma en noir et blanc porté par des chorégraphies haut en couleurs ! Direction artistique Riyad Fghani Assistant artistique Abdelhafid Sour Lumières et scénographie Arnaud Carlet Création musicale Alexis Roure Costumes Nadine Chabannier Informations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Pockemon Crew Pockemon Crew

Salle Molière AULNAY-SOUS-BOIS 134, avenue Anatole France Seine-St-Denis

