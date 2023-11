La Leçon – Pietragalla / Derouault Salle Molière, 15 novembre 2023, AULNAY-SOUS-BOIS.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. La Leçon Mercredi 15 novembre – 20h30 Danse contemporaineMarie-Claude Pietragalla et Julien Derouault explorent l’absurde dans La Leçon, une adaptation dansée et théâtrale magistrale de la pièce culte d’Eugène Ionesco. Une leçon que vous n’êtes pas près d’oublier ! Chorégraphie et mise en scène de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault Avec Julien Derouault, Solène Messina-Ernaux, Manon Chapuis, Amélie Lampidecchia, Carla Béral, Antonin Vanlangendonck, Robin Sallat Informations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Caroline Jaubert, Cie Théâtre du corps, Compagnie Pietragalla-Derouault, Julien Derouault Compagnie Pietragalla-Derouault, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault

Salle Molière AULNAY-SOUS-BOIS 134, avenue Anatole France Seine-St-Denis

