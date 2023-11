De Mono Salle Molière Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois

De Mono

Samedi 11 novembre – 20h30

Musique Rock

Cultissime groupe de rock en Pologne, De Mono se produira la première fois en France pour un concert unique le 11 novembre 2023. Ils fêteront leurs 35 ans de carrière à l'occasion du centenaire de l'immigration polonaise en France. Venez vibrer sur le son de ce groupe pop-rock unique.

Informations pratiques ou particulières :
Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l'achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation.

Salle Molière
AULNAY-SOUS-BOIS
134, avenue Anatole France
Seine-St-Denis

Tarif : 53.9 euros.

