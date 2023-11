Paris New-York LE NOUVEAU CAP Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois

Seine-St.-Denis Paris New-York LE NOUVEAU CAP, 12 janvier 2024, AULNAY SOUS BOIS. Paris New-York LE NOUVEAU CAP. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2024-01-12 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Le R &B à l’honneur avec un concept original. Nous vous proposons un vol Paris-New-York sur la ligne Groove Airlines ! Au menu, le talentueux Darien DEAN, digne représentant de la soul new yorkaise, voix suave, groove déroutant, Darien fera son retour au Nouveau Cap, et amènera dans ses bagages Tiffany T’Zelle, extraordinaire voix qui nous présentera son nouveau projet. Coté Paris, la légendaire Laam aura carte blanche pour nous distiller du bon groove à la française, sans oublier Moiz, l’ex leader des Tribal Jam qui nous fera l’honneur d’être de la partie. Évènement à ne manquer sous aucun prétexte ! Votre billet est ici LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS 56, rue Auguste Renoir Seine-St-Denis 20.0

EUR20.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois, Seine-St.-Denis Autres Lieu LE NOUVEAU CAP Adresse 56, rue Auguste Renoir Ville AULNAY SOUS BOIS Departement Seine-St-Denis Lieu Ville LE NOUVEAU CAP latitude longitude 48.95742229215707;2.4949465046693056

LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS Seine-St-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnay-sous-bois/