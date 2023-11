Bollywood LE NOUVEAU CAP Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois

Seine-St.-Denis Bollywood LE NOUVEAU CAP, 9 décembre 2023, AULNAY SOUS BOIS. Bollywood LE NOUVEAU CAP. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. En collaboration avec l’association Franco-Tamoule d’Aulnays-sous-Bois, nous organisons une soirée mettant à l’honneur les cultures Tamoule et indienne, au programme, danses folkloriques, concert et exposition. Votre billet est ici LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS 56, rue Auguste Renoir Seine-St-Denis 16.0

EUR16.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois, Seine-St.-Denis Autres Lieu LE NOUVEAU CAP Adresse 56, rue Auguste Renoir Ville AULNAY SOUS BOIS Departement Seine-St-Denis Lieu Ville LE NOUVEAU CAP latitude longitude 48.95742229215707;2.4949465046693056

LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS Seine-St-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnay-sous-bois/