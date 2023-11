Karpatt LE NOUVEAU CAP, 17 novembre 2023, AULNAY SOUS BOIS.

KARPATT Samedi 20 janvier 2024 – 20h30 – Espace culturel d’Avoine Déjà plus de vingt ans que Karpatt sème ses chansons dans les bars et salles de France, mais aussi à travers le monde. Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui explorant les rythmiques sud-américaines, aux petites touches électro çà et là, Karpatt nous convie pour sa neuvième production « En escale ». Il n’y a pas de frontières dans les musiques de Karpatt qui compose au gré des envies, mais aussi des voyages et des rencontres ayant ponctué la vie de ces musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de partager des émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs. Distribution Frédéric ROLLAT : auteur, compositeur, interprète, guitare Hervé JEGOUSSO : contrebasse, chant, choeur Gaétan LERAT : Guitare électrique, chant Kersley ou Jessy: Percussionniste Plein tarif : 18 € / Tarif réduit* : 12 € *Le tarif réduit est exclusivement réservé aux scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé et aux détenteurs d’une carte CMI invalidité. Un justificatif pourra vous être demandé à l’entrée de la salle. Karpatt Karpatt

LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS 56, rue Auguste Renoir Seine-St-Denis

