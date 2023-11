Judith Hill LE NOUVEAU CAP, 10 novembre 2023, AULNAY SOUS BOIS.

Judith Hill LE NOUVEAU CAP. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Elle a travaillé avec Mickaël Jackson, Prince, Josh Groban, Spike Lee… Décroché le Grammy de la meilleure musique de film pour le documentaire « 20 Feet from Stardom » de Morgan Freeman. Originaire de Los Angeles CA, Judith Hill est issue d’une famille de musiciens métissés japo-afro américaine. Sa mère, Michiko, et son père Robert, plus connu sous le nom de Pee Wee, se sont rencontrés dans les années 70 au sein d’un groupe de funk, et l’accompagnent aujourd’hui sur scène.Paru en mars 2021, son album de 13 titres est une déclaration à la fois vibrante, osée et personnelle, une excursion au sein de la musique afro-américaine : passée, présente et future. A travers son titre auto produit « Baby, I’m Hollywood », riche en références soul, en époustouflantes ballades au piano et en funk psychédélique, Hill apparaît comme libérée et ressuscitée. Dans ce nouveau projet, Judith nous raconte le plaisir, la douleur, la fête dans une compilation de chansons narratives finement écrites.

LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS 56, rue Auguste Renoir Seine-St-Denis

