Aulnay-sous-Bois – Atelier d’auto-réparation Parking vélo de la Gare d’Aulnay Aulnay-sous-Bois Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Aulnay-sous-Bois – Atelier d’auto-réparation Parking vélo de la Gare d’Aulnay, 13 novembre 2021, Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois – Atelier d’auto-réparation

du samedi 13 novembre 2021 au samedi 22 janvier à Parking vélo de la Gare d’Aulnay Parce qu’on est jamais à l’abri d’un pépin mécanique, Aulnay à vélo vous aide à gagner en autonomie pour prendre soin de votre bicyclette ! Parking vélo de la Gare d’Aulnay 5 rue du 11 Novembre, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T12:00:00;2022-01-22T09:00:00 2022-01-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Parking vélo de la Gare d'Aulnay Adresse 5 rue du 11 Novembre, 93600 Aulnay-sous-Bois Ville Aulnay-sous-Bois lieuville Parking vélo de la Gare d'Aulnay Aulnay-sous-Bois Departement Seine-Saint-Denis

Parking vélo de la Gare d'Aulnay Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnay-sous-bois/