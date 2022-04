Aulnay – Réunion associative Ferme du Vieux Pays,Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois

du jeudi 14 avril au jeudi 2 juin à Ferme du Vieux Pays, Aulnay-sous-Bois Echangez avec nos bénévoles et construisez un Aulnay plus agréable à vélo ! Ferme du Vieux Pays,Aulnay-sous-Bois 30 rue Jacques Duclos, Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Croix Rouge Seine-Saint-Denis

2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T21:00:00;2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T21:00:00;2022-06-02T19:00:00 2022-06-02T21:00:00

