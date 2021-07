« Aulnay Lyrique » Mairie d’Aulnay-sous-Bois, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Aulnay-sous-Bois.

Date et horaire exacts : Le mardi 13 juillet 2021

de 21h à 0h

gratuit

Quand l’Art Lyrique s’invite à Aulnay-sous-Bois

3 chanteurs lyriques, un piano et le parvis de l’Hôtel de Ville

Ce concert lyrique sera proposé dans sa forme la plus épurée afin de la rendre le plus accessible possible.

Pour tout décor, le fronton de l’Hôtel de Ville, superbe bâtisse des années 30 parée pour l’occasion des couleurs tricolores bleu-blanc-rouge, trois chanteurs et un pianiste : la Soprano colorature à la renommée internationale Élizabeth Vidal, qui a notamment été jury de l’émission « Prodiges » pendant 7 saisons, le contre-ténor sopraniste Jérémy Bertini qui s’est aussi illustré dans la Saison 3 de The Voice, le Baryton André Cognet, 1er artiste français à avoir été invité par le Théâtre du Bolshoï de Moscou pour donner une masterclass en 2011 et un pianiste Patrick Dechorgnat, 1er Prix de Piano au Conservatoire de Musique de Paris.

Au programme d' »Aulnay Lyrique », des airs d’opéra populaires , à la portée de tous que l’on prend plaisir à (re)découvrir en « live » : Carmen de Bizet (Toréador), Rigoletto de Verdi, Le Duo des fleurs de Lakmzé, Barcarolle des Contes d’Hoffman d’Offenbach, Ombra Mai Fu de Haendel et bien d’autres encore.

La date choisie, le 13 juillet au soir, n’est pas un hasard : veille de la Fête Nationale française, elle offrira l’occasion idéale de créer du lien en chantant, tous ensemble, notre hymne national, la Marseillaise. Un rassemblement des corps et des cœurs et un moment de partage qui s’annoncent plein d’émotions.

Le concept « Banlieues lyriques » est né du journaliste Christophe Kulikowski dont l’ambition personnelle a toujours été celle de « combattre l’entre-soi et d’abolir les frontières de la culture dite élitiste ».

Spectacles -> Opéra / Musical

Mairie d’Aulnay-sous-Bois Boulevard de l’Hôtel de ville Aulnay-sous-Bois 93600

15, 251 et 350 Gare du RER B d’Aulnay-sous-Bois 4



Contact :Banlieues Lyriques caroline.pastorelli.pro@gmail.com https://www.aulnay-sous-bois.fr/mes-loisirs/culture/

Spectacles -> Opéra / Musical Ados;Musique;Plein air;Enfants

Date complète :

2021-07-13T21:00:00+02:00_2021-07-14T00:00:00+02:00

illustration officielle