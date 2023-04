Visite du Château de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Catégories d’Évènement: Aulnay-la-Rivière

Loiret

Visite du Château de Rocheplatte, 10 mai 2023, Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière. Aulnay-la-Rivière ,Loiret , Aulnay-la-Rivière Visite du Château de Rocheplatte 12 Rue de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière Loiret

2023-05-10 – 2023-05-10 Aulnay-la-Rivière

Loiret Aulnay-la-Rivière . Visites des extérieurs du château et de la chapelle. Sous le nom de Seigneurie des Grèves, le château appartenait au XIe siècle à Ingran de Pithiviers. Cédée en 1430 et plusieurs fois revendue, la Seigneurie est acquise en 1676 par une illustre famille d’Orléans : les Colas des Francs de Marolles. Depuis près de 350 ans, elle passe de génération en génération à leurs héritiers : aujourd’hui la famille des Princes Murat, descendants du fougueux Joachim qui épousa Caroline, sœur de Napoléon.

La forteresse d’origine dont restent les douves, a été remplacée vers 1480 par un manoir, lui-même restructuré en 1724, puis remanié vers 1860. L’œuf et la Rimarde se rejoignent dans le parc pour former l’Essonne. Pass sanitaire obligatoire. +33 2 38 30 50 02 Copyright OTGP

Aulnay-la-Rivière

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Aulnay-la-Rivière, Loiret Autres Lieu Aulnay-la-Rivière Adresse 12 Rue de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière Loiret Ville Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Departement Loiret Tarif Lieu Ville Aulnay-la-Rivière

Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnay-la-riviere aulnay-la-riviere/

Visite du Château de Rocheplatte 2023-05-10 was last modified: by Visite du Château de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière 10 mai 2023 12 Rue de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière Loiret Aulnay-la-Rivière Loiret

Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Loiret