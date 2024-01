Atelier d’initiation à la peinture artistique Mme Patricia GUILLAUME Aulnay, mercredi 21 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

Pour vos enfants (âgés de 5 et 7 ans), une animation de peinture est proposée à l’atelier de Patricia Guillaume à Aulnay 86330.

En mettant à disposition un local et du matériel approprié, en toute sécurité, dans une ambiance détendue, elle guidera chaque enfant dans cette activité créative sur le thème de la nature ; Pour l’apprendre à faire tout-seul, en alliant savoir-faire et savoir-être au sein d’un groupe d’enfants, sans compétition.

Matériel mis à disposition vêtement de protection, peinture acrylique à l’eau- , pinceaux, papier…

Sur réservation avant le 20 février

Sur réservation avant le 20 février

Mme Patricia GUILLAUME 19 Rue de Martaizé

Aulnay 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@tourisme-loudunais.com



