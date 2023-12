Filmarcito Aula de l’école des Ranches Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier Filmarcito Aula de l’école des Ranches Vernier, 6 mars 2024, Vernier. Filmarcito Mercredi 6 mars 2024, 15h00 Aula de l’école des Ranches Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00 CINÉMA

Entrée libre

4 séances gratuites pour les enfants et les familles qui pourront découvrir des films tout droit venus du continent latino-américain. Mercredi 6 mars – 15h

High Tech

Dès 4 ans – Série de courts-métrages – 44 minutes

Cette série de courts-métrages nous invite à découvrir comment ce monde peut être alimenté par des énergies renouvelables, à quoi ressemble la vie d’un astronaute et comment nous pouvons nous évader dans un espace fantastique grâce au dessin. Aula de l’école des Ranches Rue du Village 6, 1214 Vernier Vernier 1214 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 07 80 »}, {« type »: « email », « value »: « scc@vernier.ch »}] DR Détails Catégorie d’Évènement: Vernier Autres Code postal 1214 Lieu Aula de l'école des Ranches Adresse Rue du Village 6, 1214 Vernier Ville Vernier Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Aula de l'école des Ranches Vernier Latitude 46.216323 Longitude 6.083764 latitude longitude 46.216323;6.083764

Aula de l'école des Ranches Vernier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernier/