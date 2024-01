Filmarcito Aula de l’école des Ranches Vernier, 31 janvier 2024, Vernier.

Filmarcito Mercredi 31 janvier 2024, 15h00 Aula de l’école des Ranches Gratuit

CINÉMA

Entrée libre

4 séances gratuites pour les enfants et les familles qui pourront découvrir des films tout droit venus du continent latino-américain.

Mercredi 31 janvier – 15h

Plumes

Dès 4 ans – Série de courts-métrages – 36 minutes

Un vieil adage dit que « le fardeau supporté en groupe est une plume ». Autrement dit, ensemble, on est plus forts. Les relations que nous tissons sont essentielles pour nous épanouir et les amitiés se créent parfois là où on s’y attend le moins. Une série de trois courts-métrages pour apprendre à écouter les autres et se lancer ensemble dans l’aventure.

Aula de l'école des Ranches Rue du Village 6, 1214 Vernier Vernier 1214 Genève

