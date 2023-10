L’accordéon, une merveilleuse histoire du temps Aula de l’école des Ranches Vernier, 11 novembre 2023, Vernier.

Pour fêter ses 90 ans, l’Avenir de Châtelaine remonte le temps!

Les accordéonistes de Vernier se préparent à une année riche en concerts et festivités.

Le 26 décembre 1934, une société musicale voyait le jour sur les terres verniolanes: l’Avenir accordéoniste de Châtelaine. Depuis, elle n’a pas cessé ses activités. En 2023- 2024, l’Avenir soufflera ainsi ses 90 bougies. Depuis la rentrée, ses musiciennes et musiciens ont donc repris le chemin des répétitions avec un objectif: vous proposer un véritable voyage dans le temps, en musique et avec humour!

L’Avenir de Châtelaine, c’est également une école d’accordéon, qui propose des cours aux enfants comme aux adultes. Trois professeurs enseignent actuellement entre Vernier et Châtelaine: Sylvie Bossi, Daniel Cloux et Magali Bossi.

Buvette et petite restauration

accordeon-avenir.ch

Aula de l'école des Ranches Rue du Village 6, 1214 Vernier Vernier 1214 Genève

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

