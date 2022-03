“Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison.”(Luc 19,9) Eglise Saint Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eglise Saint Merry, le jeudi 24 mars à 20:30

Chant – Prière – Méditation – Adoration du Saint-Sacrement – Confessions Animée par la Communauté de Sant’ Egidio. Organisée par le doyenné* Beaubourg – Les Halles * Paroisses Sainte-Élisabeth de Hongrie Saint-Eustache – Saint-Leu–Saint-Gilles Saint-Merry – Saint-Nicolas-des-Champs

Entrée libre

Veillée de Prière & de Réconciliation Eglise Saint Merry 78 rue Saint Martin – 75004 paris Paris Quartier Saint-Merri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T22:00:00

