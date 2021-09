Paris Salle du Chanoine Olmer Paris AUJOURD’HUI LA FOI Salle du Chanoine Olmer Paris Catégorie d’évènement: Paris

AUJOURD’HUI LA FOI Salle du Chanoine Olmer, 30 septembre 2021, Paris. AUJOURD’HUI LA FOI

Salle du Chanoine Olmer, le jeudi 30 septembre à 20:30

Pour cela nous avons besoin de temps d’apprentissage pour découvrir à nouveaux frais l’équilibre de l’enseignement de l’Eglise. Nous vous proposons donc un cycle de 10 soirées à suivre dans son ensemble pour ressortir en fin d’année avec l’objectif de pouvoir dire la cohérence de sa foi, relation au Christ, de son engagement dominical à la messe du dimanche et de sa joie de transmettre ce trésor pour aujourd’hui. Parce que notre niveau de formation chrétienne laisse quelquefois à désirer, il nous est nécessaire de pouvoir dire en peu de mots avec des idées claires, ce qui fait notre Foi chrétienne aujourd’hui. Salle du Chanoine Olmer 15 rue Marsoulan 75012 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle du Chanoine Olmer Adresse 15 rue Marsoulan 75012 Paris Ville Paris lieuville Salle du Chanoine Olmer Paris