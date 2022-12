Aujourd’hui je suis … Samadet Samadet Samadet Catégories d’évènement: Landes

Samadet

Aujourd’hui je suis … Samadet, 28 décembre 2022, Samadet Samadet. Aujourd’hui je suis … Place de la Faïencerie Samadet Landes

2022-12-28 – 2022-12-28 Samadet

Landes Samadet EUR « Aujourd’hui Je suis » Hélène Druvert ! illustratrice jeunesse

Ce mois-ci nous nous envolerons au pays des contes où se dessinent silhouettes de papier découpé et décor ciselé. Après un temps de lecture partagée autour des albums d’Hélène Druvert, nous nous lancerons dans une réalisation poétique et personnelle, tout en papier découpé.

Enfants 5 ans à 8 ans | animation gratuite sur inscription « Aujourd’hui Je suis » Hélène Druvert ! illustratrice jeunesse.

Sur réservation. Enfants 5 ans à 8 ans +33 5 58 79 65 45 Médiathèque Chalosse Tursan Hélène Druvert

Samadet

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Samadet Autres Lieu Samadet Adresse Place de la Faïencerie Samadet Landes Ville Samadet Samadet lieuville Samadet Departement Landes

Samadet Samadet Samadet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samadet-samadet/

Aujourd’hui je suis … Samadet 2022-12-28 was last modified: by Aujourd’hui je suis … Samadet Samadet 28 décembre 2022 Landes Place de la Faïencerie Samadet Landes Samadet Landes Samadet

Samadet Samadet Landes