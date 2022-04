Aujourd’hui Godot ne vient pas, de la Cie Caravan Maschera Théâtre Halle Roublot FONTENAY SOUS BOIS Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

île de France

de 18h00 à 19h00

. payant 12€ (tarif plein) 8€ (tarif réduit) 5€ (-16ans)

« Du bois, du tissu, de la résine, et pourtant nous voilà emportés dans une infinie poésie » THÉÂTRE VISUEL, MARIONNETTES ET STOP MOTION Deux enfants tournent en rond autour d’un arbre. Ils attendent Godot. Mais qui est Godot ? Se posent alors à eux d’immenses questions philosophiques. Inspirées des peintures surréalistes de René Magritte, les marionnettes de Caravan Maschera tentent de répondre aux questions profondes de l’enfance et du passage à la vie d’adulte. Cette adaptation de l’une des œuvres les plus importantes du théâtre contemporain, En attendant Godot de Samuel Beckett, résonne étrangement avec le monde actuel et ses terres de conflits, d’exodes et de migrations. Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS Contact : https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/aujourd’hui-godot-ne-vient-pas 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot https://bit.ly/3ns78GV

