Aujourd’hui c’est toi le fermier, spécial naissances Granville, 29 avril 2022, Granville.

Aujourd’hui c’est toi le fermier, spécial naissances Granville

2022-04-29 15:15:00 15:15:00 – 2022-04-29 17:15:00 17:15:00

Granville Manche

Aujourd’hui, il faut enfiler tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme : le soin des animaux et la découverte des bébés ! Lapins et cochons d’inde pourront être nourris et choyés par les enfants. On s’occupera également des poules et de Chacha notre truie. Quant aux biquettes et leurs chevreaux, ils attendriront petits et grands. Enfin, pour les enfants, la sortie se terminera par un petit tour en carriole tirée par Django, notre âne du Cotentin!

Animation famille principalement à destination des 3-10 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoire sur notre site internet : la-chevre-rit.fr

Aujourd’hui, il faut enfiler tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme : le soin des animaux et la découverte des bébés ! Lapins et cochons d’inde pourront être nourris et choyés par les enfants. On s’occupera également des…

lachevrerit@gmail.com +33 2 33 61 99 37 https://www.la-chevre-rit.fr/

Aujourd’hui, il faut enfiler tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme : le soin des animaux et la découverte des bébés ! Lapins et cochons d’inde pourront être nourris et choyés par les enfants. On s’occupera également des poules et de Chacha notre truie. Quant aux biquettes et leurs chevreaux, ils attendriront petits et grands. Enfin, pour les enfants, la sortie se terminera par un petit tour en carriole tirée par Django, notre âne du Cotentin!

Animation famille principalement à destination des 3-10 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoire sur notre site internet : la-chevre-rit.fr

Granville

dernière mise à jour : 2022-04-17 par