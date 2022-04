Aujourd’hui c’est toi le fermier, spécial naissances

Aujourd’hui c’est toi le fermier, spécial naissances, 6 mai 2022, . Aujourd’hui c’est toi le fermier, spécial naissances

2022-05-06 – 2022-05-06 Aujourd’hui, il faut enfiler tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme : le soin des animaux et la découverte des bébés ! Lapins et cochons d’inde pourront être nourris et choyés par les enfants. On s’occupera également des… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville